Каникулы в Мексике (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Девушка-подросток сбегает из дома в Мексику в поисках отца, которого она никогда не знала. О непростых семейных отношениях расскажет фильм с участием Стива Зана и Джуди Грир — смотреть «Каникулы в Мексике» бу�дет интересно всем, кто любит трогательные драмеди.
Школьница Мардж живет в Калифорнии вместе с матерью. У нее проблемы с успеваемостью и спортом, она страдает булимией, в то время как мать больше занята не дочерью, а своей личной жизнью. Однако, когда мать скоропостижно погибает в автокатастрофе, Мардж остается на попечении бабушки с дедушкой, которые мечтают отдать ее в интернат. Тогда девушка решает сорваться в Мексику и найти там своего отца Джексона, с которым она никогда не виделась. Он живет у пляжа, постоянно пьет, занимается серфингом и иногда вспоминает о прошлой футбольной карьере. Встретив Мардж, он разрешает ей пожить вместе с ним месяц, в течение которого отцу и дочери придется познакомиться поближе и понять, есть ли у них какая-то связь, кроме кровной.
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Информация
Рейтинг
- МЭРежиссёр
Марни
Энг
- ЭФРежиссёр
Э.Дж.
Ферстер
- Актриса
Джуди
Грир
- Актёр
Стив
Зан
- РСАктриса
Роселин
Санчес
- ДГАктриса
Джесс
Габор
- ХААктёр
Хорхе
А. Хименес
- ДЛАктриса
Диана
Лаура
- ЭРАктриса
Эрика
Рингор
- ВБАктриса
Валентина
Будзурро
- ПТАктёр
Питер
Тейс
- ДМАктёр
Джозеф
Манкусо
- Продюсер
Вик
Годфри
- МЭПродюсер
Марни
Энг
- ЭФПродюсер
Э.Дж.
Ферстер
- ЭХПродюсер
Эрик
Хедая