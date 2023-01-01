Каникулы в Мексике (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Девушка-подросток сбегает из дома в Мексику в поисках отца, которого она никогда не знала. О непростых семейных отношениях расскажет фильм с участием Стива Зана и Джуди Грир — смотреть «Каникулы в Мексике» бу�дет интересно всем, кто любит трогательные драмеди.



Школьница Мардж живет в Калифорнии вместе с матерью. У нее проблемы с успеваемостью и спортом, она страдает булимией, в то время как мать больше занята не дочерью, а своей личной жизнью. Однако, когда мать скоропостижно погибает в автокатастрофе, Мардж остается на попечении бабушки с дедушкой, которые мечтают отдать ее в интернат. Тогда девушка решает сорваться в Мексику и найти там своего отца Джексона, с которым она никогда не виделась. Он живет у пляжа, постоянно пьет, занимается серфингом и иногда вспоминает о прошлой футбольной карьере. Встретив Мардж, он разрешает ей пожить вместе с ним месяц, в течение которого отцу и дочери придется познакомиться поближе и понять, есть ли у них какая-то связь, кроме кровной.



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