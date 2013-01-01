Тихая гавань (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Можно ли спрятаться от собственного прошлого? Фильм-попытка сбежать от воспоминаний и боли от режиссера «Шоколада».
Кэти Фельдман страдает от рукоприкладства в браке с полицейским Эриком. Наконец найдя в себе силы, она меняет внешность, имя и сбегает из Бостона в маленький городок в Северной Каролине. Кэти работает официанткой и держится отчужденно из страха, что раскроет себя и муж каким-то образом выйдет на ее след. Но местные жители оказываются любопытными и приветливыми людьми. Вскоре Кэти знакомится с вдовцом и обаятельным отцом двоих детей Алексом. Между ними вспыхивают чувства, но пережитые в прошлом страдания не отпускают женщину и не дают жить дальше…
Сможет ли Кэти вновь довериться мужчине и полюбить сама? Драма у моря по мотивам романа Николаса Спаркса «Тихая гавань» — фильм 2013 года смотреть онлайн можно на платформе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ЛХРежиссёр
Лассе
Халльстрём
- ДХАктриса
Джулианна
Хаф
- ДДАктёр
Джош
Дюамель
- ДЛАктёр
Дэвид
Лайонс
- Актриса
Коби
Смолдерс
- МКАктриса
Мими
Кирклэнд
- НЛАктёр
Ноа
Ломакс
- РУАктёр
Ред
Уэст
- РМАктриса
Робин
Маллинз
- ИЦАктриса
Ирен
Циглер
- РРАктёр
Рик
Райц
- ДССценарист
Дэна
Стивенс
- НССценарист
Николас
Спаркс
- Продюсер
Марти
Бауэн
- Продюсер
Вик
Годфри
- Продюсер
Райан
Кавана
- НСПродюсер
Николас
Спаркс
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- УИАктриса дубляжа
Ульяна
Иващенко
- РАХудожник
Ра
Аранцио-Паррайн
- ЛЛХудожница
Ли
Леверетт
- ЭММонтажёр
Эндрю
Мондшейн
- ТСОператор
Терри
Стэйси
- ДЛКомпозитор
Дебора
Лури