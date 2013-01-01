Тихая гавань (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Можно ли спрятаться от собственного прошлого? Фильм-попытка сбежать от воспоминаний и боли от режиссера «Шоколада».



Кэти Фельдман страдает от рукоприкладства в браке с полицейским Эриком. Наконец найдя в себе силы, она меняет внешность, имя и сбегает из Бостона в маленький городок в Северной Каролине. Кэти работает официанткой и держится отчужденно из страха, что раскроет себя и муж каким-то образом выйдет на ее след. Но местные жители оказываются любопытными и приветливыми людьми. Вскоре Кэти знакомится с вдовцом и обаятельным отцом двоих детей Алексом. Между ними вспыхивают чувства, но пережитые в прошлом страдания не отпускают женщину и не дают жить дальше…



Сможет ли Кэти вновь довериться мужчине и полюбить сама? Драма у моря по мотивам романа Николаса Спаркса «Тихая гавань» — фильм 2013 года смотреть онлайн можно на платформе Wink.



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