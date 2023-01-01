Биография

Коби Смолдерс – актриса и модель, работающая в Канаде и Америке. Мировую известность ей принесли роли в комедийной телеэпопее «Как я встретил вашу маму» и в кино-вселенной «Marvel». Якоба Франсиска Мария – такое имя получила будущая актриса, родившаяся 3 апреля 1982 года. Еще будучи школьницей, Коби делала успешную карьеру модели, но почти сразу после окончания школы она ушла с подиума и отправилась покорять Голливуд. Коби с 2012 года в счастливом браке с актером и режиссером Тараном Киллэмом. У этой пары растут две дочери: Шейлин Кадо (2009) и Джанита Мэй (2015). Первые роли Коби Смолдерс в фильмах прошли незамеченными, известность пришла вместе с телесериалом «Секс в другом городе», где актриса сыграла Ли Остин. Но настоящая популярность пришла к актрисе благодаря работе в телеэпопее «Как я встретил вашу маму» – талантливая игра Коби помогла сериалу за 8 сезонов заполучить 7 «Эмми». Смолдерс работала и в полнометражных кинокартинах, особенно удачными стали запоминающиеся образы Тары в «Верзиле Салмоне», Саманты Эбботт в комедийной драме «Незапланированная беременность», Кэт в комедии «Любовь, как спорт». Но настоящий успех и слава пришли к Коби Смолдерс благодаря Марии Хилл – симпатичному и отважному агенту спецслужб в кино-вселенной «Marvel».