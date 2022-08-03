Дорогой Джон (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Две недели, полные счастья первой любви и познания запретных плодов, провели старшеклассница Саванна и солдат Джон Тайри, приехавший домой на побывку. Но время летит быстро — юный любовник вынужден вернуться на службу в Европу. После трагедии 11 сентября 2001 года Джон решает посвятить свою жизнь службе в армии, нарушив обещание, данное Саванне, — вернуться и жениться на ней. Девушка пишет Джону письма, но ответы на них приходят все реже и реже.

