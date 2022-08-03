Дорогой Джон (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
9.02010, Dear John
Триллер, Мелодрама103 мин12+
О фильме
Две недели, полные счастья первой любви и познания запретных плодов, провели старшеклассница Саванна и солдат Джон Тайри, приехавший домой на побывку. Но время летит быстро — юный любовник вынужден вернуться на службу в Европу. После трагедии 11 сентября 2001 года Джон решает посвятить свою жизнь службе в армии, нарушив обещание, данное Саванне, — вернуться и жениться на ней. Девушка пишет Джону письма, но ответы на них приходят все реже и реже.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЛХРежиссёр
Лассе
Халльстрём
- Актёр
Ченнинг
Татум
- Актриса
Аманда
Сайфред
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актёр
Генри
Томас
- Актёр
Д.Дж.
Котрона
- КМАктёр
Каллен
Мосс
- ГМАктёр
Гэвин
МакКалли
- ХЛАктёр
Хосе
Лусена мл.
- КРАктёр
Кит
Робинсон
- Актёр
Скотт
Портер
- ДЛСценарист
Джеми
Линден
- НССценарист
Николас
Спаркс
- Продюсер
Марти
Бауэн
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- Продюсер
Вик
Годфри
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АГАктёр дубляжа
Александр
Головчанский
- МГХудожник
Марк
Гарнер
- ДКХудожница
Дэна
Кэмпбелл
- ТСОператор
Терри
Стэйси
- ДЛКомпозитор
Дебора
Лури