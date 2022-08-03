Дорогой Джон
Wink
Фильмы
Дорогой Джон

Дорогой Джон (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

9.02010, Dear John
Триллер, Мелодрама103 мин12+

О фильме

Две недели, полные счастья первой любви и познания запретных плодов, провели старшеклассница Саванна и солдат Джон Тайри, приехавший домой на побывку. Но время летит быстро — юный любовник вынужден вернуться на службу в Европу. После трагедии 11 сентября 2001 года Джон решает посвятить свою жизнь службе в армии, нарушив обещание, данное Саванне, — вернуться и жениться на ней. Девушка пишет Джону письма, но ответы на них приходят все реже и реже.

Страна
США
Жанр
Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорогой Джон»