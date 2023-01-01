Биография

Ченнинг Татум — американский актер, модель и продюсер. Родился в штате Алабама 26 апреля 1980 года. В юности будущий кинодеятель занимался спортом. До мировой известности Ченнинг успел поработать на стройке, в магазине, стрип-клубе, ветлечебнице. После переезда в Майами получил предложение стать моделью. Первая роль Ченнинга Татума в кино была эпизодической. Он снялся в сериале «C.S.I.: Место преступления Майами». Известность актер получил после съемок в первой части американской мультимедийной франшизы «Шаг вперед» в 2006 году. Татум играл в таких лентах, как «Война миров», «Битва в Сиэтле», «Супер-Майк», «Дилемма», «10 лет спустя», «Книга жизни», «Удача Логана», «Смолфут». За многие из них актер получил премии.