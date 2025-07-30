Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
8.52025, Roofman
Драма, Криминал124 мин16+
«Грабитель с крыши» — криминальное драмеди с участием Ченнинга Татума и Кирстен Данст от режиссера «Место под соснами». Необычная история, вдохновленная реальными событиями, где главный герой, армейский ветеран и отец-семьянин, решает грабить рестораны фаст-фуда.

Жизнь Джеффри складывается не так, как он планировал: после службы он оказывается на обочине, и, чтобы справиться с долгами и отчаянием, начинает серию дерзких ограблений общепита. Он врывается в заведения через крыши, чем и заслуживает прозвище «грабитель с крыши». Месяцами Джеффри живет в закрытом магазине игрушек, опасаясь полиции. Однако его тайна двойного существования грозит раскрыться, когда он влюбляется в симпатичную маму-одиночку, которая работает в этом же магазине.

Чем закончится эта оригинальная история о герое, которого жизнь застигла врасплох? Фильм «Грабитель с крыши» стоит посмотреть, если вы любите уютные фильмы, где нотки романтики и юмора в равной степени смешиваются с драматичными моментами.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Грабитель с крыши»