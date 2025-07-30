Грабитель с крыши
О фильме
«Грабитель с крыши» — криминальное драмеди с участием Ченнинга Татума и Кирстен Данст от режиссера «Место под соснами». Необычная история, вдохновленная реальными событиями, где главный герой, армейский ветеран и отец-семьянин, решает грабить рестораны фаст-фуда.
Жизнь Джеффри складывается не так, как он планировал: после службы он оказывается на обочине, и, чтобы справиться с долгами и отчаянием, начинает серию дерзких ограблений общепита. Он врывается в заведения через крыши, чем и заслуживает прозвище «грабитель с крыши». Месяцами Джеффри живет в закрытом магазине игрушек, опасаясь полиции. Однако его тайна двойного существования грозит раскрыться, когда он влюбляется в симпатичную маму-одиночку, которая работает в этом же магазине.
Чем закончится эта оригинальная история о герое, которого жизнь застигла врасплох? Фильм «Грабитель с крыши» стоит посмотреть, если вы любите уютные фильмы, где нотки романтики и юмора в равной степени смешиваются с драматичными моментами.
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дерек
Сиенфрэнс
- Актёр
Ченнинг
Татум
- Актриса
Кирстен
Данст
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Актриса
Джуно
Темпл
- Актёр
Бен
Мендельсон
- ЭКАктёр
Эмори
Коэн
- УААктриса
Узо
Адуба
- ЛСАктёр
Лакит
Стэнфилд
- МПАктриса
Молли
Прайс
- ДОАктёр
Джимми
О. Ян
- ТРАктёр
Тони
Револори
- МДАктриса
Мелони
Диас
- КХАктриса
Кия
Хэмилтон
- НШСценарист
Никола
Шкрели
- ДССценарист
Дерек
Сиенфрэнс
- Продюсер
Линетт
Хауэлл
- ДМПродюсер
Дункан
Монтгомери
- ДППродюсер
Джэми
Патрикоф
- ДСПродюсер
Дилан
Селлерс
- ДСПродюсер
Дерек
Сиенфрэнс
- ДМПродюсер
Джонатан
Монтепаре
- КБКомпозитор
Кристофер
Беар