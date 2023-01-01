Биография

Джуно Темпл — британская актриса, стала лауреатом премии BAFTA в номинации «Восходящая звезда» после роли в киноленте «Магия, магия». Родилась в Лондоне, Великобритания, 21 июля 1989 года. Родители Джуно связаны с актерской средой: ее мать — режиссер, а отец — продюсер. Актриса окончила королевский колледж в Тонтоне и начала карьеру со съемок в музыкальных клипах популярных исполнителей. Первую роль в кино она сыграла в 1998 году в фильме «Виго», однако сцены с ее участием не вошли в финальный монтаж. Спустя два года Джуно исполнила эпизодическую роль в ленте «Обитель демонов». Настоящий дебют на киноэкране состоялся в 2006 году, когда актриса сыграла роль второго плана в драме «Скандальный дневник». В фильмографии Джуно Темпл есть проекты разных жанров: комедии «Оторва», «Одноклассницы» и сиквел «Одноклассницы и тайна пиратского золота», драмы «Искупление», «Трещины», «Трудности адаптации» и «Палмер», историческая драма «Еще одна из рода Болейн», фантастическая драма «Господин Никто», приключенческий фильм «Мушкетеры», где актриса появилась в роли королевы Анны, супергеройский фильм «Темный рыцарь: Возрождение легенды», сказка «Малефисента», мелодрама «Колесо чудес». Джуно Темпл также можно увидеть в сериалах «Фарго», за роль в котором она была номинирована на «Золотой глобус» как лучшая актриса мини-сериала, а также «Винил», «Электрические сны Филипа К. Дика», «Тед Лассо».