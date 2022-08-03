Молодой человек нанимает киллера, чтобы расправиться со своей матерью ради страховки, и в качестве аванса отдает собственную сестру. Мрачный нуар с Мэттью Макконахи от легендарного режиссера «Изгоняющего дьявола» и «Французского связного» Уильяма Фридкина.



Крису необходимо срочно найти деньги, чтобы расплатиться по долгам с гангстерами, и ради этого он решается на дерзкий план. Молодой человек обращается за услугой к шерифу Джо Куперу, коррумпированному шерифу, подрабатывающему наемным убийцей. Крис задумал убрать собственную мать Адель, чтобы заполучить страховую выплату. В долю попадает его отец Энсел, расставшийся с Адель какое-то время назад, а также младшая сестра Дотти. Вот только Джо не привлекают обещанные ему деньги за убийство, в отличие от Дотти, которую он и берет в качестве залога. Теперь в жизни семьи появился хладнокровный убийца, который твердо намерен довести свой контракт до конца.



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