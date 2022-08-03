Киллер Джо (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
Молодой человек нанимает киллера, чтобы расправиться со своей матерью ради страховки, и в качестве аванса отдает собственную сестру. Мрачный нуар с Мэттью Макконахи от легендарного режиссера «Изгоняющего дьявола» и «Французского связного» Уильяма Фридкина.
Крису необходимо срочно найти деньги, чтобы расплатиться по долгам с гангстерами, и ради этого он решается на дерзкий план. Молодой человек обращается за услугой к шерифу Джо Куперу, коррумпированному шерифу, подрабатывающему наемным убийцей. Крис задумал убрать собственную мать Адель, чтобы заполучить страховую выплату. В долю попадает его отец Энсел, расставшийся с Адель какое-то время назад, а также младшая сестра Дотти. Вот только Джо не привлекают обещанные ему деньги за убийство, в отличие от Дотти, которую он и берет в качестве залога. Теперь в жизни семьи появился хладнокровный убийца, который твердо намерен довести свой контракт до конца.
Трагическую развязку этой истории покажет фильм «Киллер Джо» 2011 года, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно на Wink.
Рейтинг
- УФРежиссёр
Уильям
Фридкин
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Эмиль
Хирш
- Актриса
Джуно
Темпл
- Актёр
Томас
Хейден Чёрч
- Актриса
Джина
Гершон
- ММАктёр
Марк
Маколей
- ГБАктёр
Грэйлен
Брайант Бэнкс
- КСАктриса
Кэрол
Саттон
- ДЭАктёр
Дэнни
Эппер
- ДГАктёр
Джефф
Галпин
- ТЛСценарист
Трэйси
Леттс
- Продюсер
Николя
Картье
- СЭПродюсер
Скотт
Эйнбиндер
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Саминин
- Актёр дубляжа
Андрей
Фединчик
- МЛАктриса дубляжа
Марина
Локтионова
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- ОРАктриса дубляжа
Ольга
Радчук
- ЭБХудожница
Элис
Бэйкер
- ДНМонтажёр
Дэррин
Наварро
- КДОператор
Калеб
Дешанель
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс