Биография

Джина Гершон — актриса, сценарист и режиссер. Родилась в Лос-Анджелесе 10 июня 1962 года. В детстве девочка сменила много школ из-за частых переездов. С малого возраста она проявляла интерес к искусству актерской игры, принимая участие в театральных детских постановках. Параллельно Джина занималась вокалом. С 14 лет обучалась в престижной старшей школе Беверли-Хиллз. Завершив обучение в 1980 году, девушка поступила в бостонский колледж Эмерсон. Также она имеет диплом бакалавра изящных искусств Нью-Йоркского университета. Впервые на больших экранах Джина Гершон появилась в фильме «Милашка в розовом», где исполнила эпизодическую роль. Через два года широкую известность молодой актрисе принесло участие в кинокартине «Коктейль» с Томом Крузом, которая получила номинацию на премии «Золотой глобус». После этого девушку активно приглашали в крупные проекты. Среди знаковых картин — «Город надежды» и «Во имя справедливости». Съемки в кинофильме «Шоугелз» повысили ее популярность. Также зрителям запомнилось участие Джины в картинах «Без лица», «Ранчо любви», «Дом Версаче» и «Ривердэйл».