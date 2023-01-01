Джина Гершон
Gina Gershon
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 10 июня 1962 г. (63 года)
Биография
Джина Гершон — актриса, сценарист и режиссер. Родилась в Лос-Анджелесе 10 июня 1962 года. В детстве девочка сменила много школ из-за частых переездов. С малого возраста она проявляла интерес к искусству актерской игры, принимая участие в театральных детских постановках. Параллельно Джина занималась вокалом. С 14 лет обучалась в престижной старшей школе Беверли-Хиллз. Завершив обучение в 1980 году, девушка поступила в бостонский колледж Эмерсон. Также она имеет диплом бакалавра изящных искусств Нью-Йоркского университета. Впервые на больших экранах Джина Гершон появилась в фильме «Милашка в розовом», где исполнила эпизодическую роль. Через два года широкую известность молодой актрисе принесло участие в кинокартине «Коктейль» с Томом Крузом, которая получила номинацию на премии «Золотой глобус». После этого девушку активно приглашали в крупные проекты. Среди знаковых картин — «Город надежды» и «Во имя справедливости». Съемки в кинофильме «Шоугелз» повысили ее популярность. Также зрителям запомнилось участие Джины в картинах «Без лица», «Ранчо любви», «Дом Версаче» и «Ривердэйл».
Фильмография
Актриса
- 7.4
Сорвать банк 2: Высокие ставки2025, 96 мин
- 8.0
Октагон: Боец vs Рестлер2020, 94 мин
- 8.6
Рассказы Русалочки2018, 81 мин
- 8.3
Необъяснимое2017, 101 минБесплатно
- 7.6
Убить и закопать2012, 87 минБесплатно
- 7.5
Киллер Джо2011, 98 мин
- 7.8
Перейти черту2010, 90 минБесплатно
- 7.9
Чокнутый2006, 103 мин
- 7.5
Прожигатели жизни2005, 94 минБесплатно
- 5.7
Демон-любовник2002, 113 минБесплатно
- 8.9
Шоугелз1995, 125 минБесплатно
- 8.4
Шоугелз (в переводе Гоблина)1995, 126 мин
- 8.9
Красная жара1988, 99 минБесплатно