Чокнутый (фильм, 2006) смотреть онлайн
7.92006, Delirious
Драма, Мелодрама103 мин18+
О фильме
Судьба сводит юного бродягу Тоби Грэйса и немолодого маргинального папарацци Леса Галантайна, который делает парня своим помощником и дает приют. Мир шоу-бизнеса находит Тоби привлекательным, и ему предлагают роль в сериале, а Леса начинает мучить зависть к неожиданным успехам подопечного.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ТДРежиссёр
Том
ДиЧилло
- Актёр
Стив
Бушеми
- Актёр
Майкл
Питт
- ЭЛАктриса
Элисон
Ломан
- Актриса
Джина
Гершон
- КТАктриса
Калли
Торн
- ККАктёр
Кевин
Корригэн
- РШАктёр
Ричард
Шорт
- ЭКАктёр
Элвис
Костелло
- ДУАктёр
Дэвид
Уэйн
- МГАктриса
Мэл
Горхэм
- ТДСценарист
Том
ДиЧилло
- РСПродюсер
Роберт
Салерно
- ДДПродюсер
Джимми
Де Брэбэнт
- СОХудожница
Сьюзэн
Огу
- ПЦМонтажёр
Пол
Цукер
- ФДОператор
Фрэнк
Дж. ДеМарко
- АСКомпозитор
Антон
Санко