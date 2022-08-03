Чокнутый
Wink
Фильмы
Чокнутый

Чокнутый (фильм, 2006) смотреть онлайн

7.92006, Delirious
Драма, Мелодрама103 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Судьба сводит юного бродягу Тоби Грэйса и немолодого маргинального папарацци Леса Галантайна, который делает парня своим помощником и дает приют. Мир шоу-бизнеса находит Тоби привлекательным, и ему предлагают роль в сериале, а Леса начинает мучить зависть к неожиданным успехам подопечного.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb