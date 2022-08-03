Чокнутый (фильм, 2006) смотреть онлайн

Судьба сводит юного бродягу Тоби Грэйса и немолодого маргинального папарацци Леса Галантайна, который делает парня своим помощником и дает приют. Мир шоу-бизнеса находит Тоби привлекательным, и ему предлагают роль в сериале, а Леса начинает мучить зависть к неожиданным успехам подопечного.

