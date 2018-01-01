Биография

Майкл Питт — американский актер, продюсер, сценарист, режиссер и композитор. Родился в Нью-Йорке 10 апреля 1981 года. Рос сложным подростком. Был отчислен из нескольких школ и в конце концов бросил учебу. Провел какое-то время в Доме молодежи округа Эссекс, центре содержания под стражей. Всегда любил музыку и сцену. Впервые попробовал себя в качестве актера в постановке Нью-Йоркской театральной мастерской The Trestle at Pope Lick Creek. Присутствовавший на спектакле агент по подбору актеров порекомендовал парня на роль в сериале «Бухта Доусона». На сегодняшний день Майкл Питт снялся в более чем 40 фильмах и сериалах, среди которых: «Закон и порядок», «Найти Форрестера», «Хедвиг и злосчастный дюйм», «Мечтатели», «Таинственный лес», «Подпольная империя», «Семь психопатов», «Ганнибал», «Я — начало», «Асфальт» и «История Лизи». Он также выступил одним из продюсеров мелодрамы «Биг Стон Гэп» и триллера «Преступная деятельность». Снял собственный короткометражный фильм «Водитель».