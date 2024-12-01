Асфальтовые джунгли (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фильм «Асфальтовые джунгли» (2023) расскажет о двух парамедиках, которые сталкиваются с настоящими проблемами большого города в своей работе. В главных ролях Шон Пенн и Тай Шеридан.
Олли Кросс — молодой сотрудник скорой помощи, идеалист до мозга костей и еще не представляет, что ждет его в ночные смены. Встречи с маргинальными слоями общества, бездомные, грязь, убийства, наркотики и преступления. Cправится с этим ему поможет Джин Ратковски — опытный парамедик, уже много повидавший на своем веку и понимающий, с какими трудностями сопряжена его работа. Вместе они будут рисковать своими жизнями во имя спасения чужих. Но все ли так хотят быть спасенными?..
Драматический триллер о ночной жизни Нью-Йорка — смотреть «Асфальтовые джунгли» (2023) приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
Рейтинг
- ЖСРежиссёр
Жан-Стефан
Совер
- Актёр
Мэл
Гибсон
- Актёр
Тай
Шеридан
- Актёр
Шон
Пенн
- Актёр
Майкл
Питт
- ФБАктёр
Фрэнк
Баль
- МТАктёр
Майк
Тайсон
- Актёр
Гбенга
Акиннагбе
- ШБСценарист
Шеннон
Берк
- РКСценарист
Райан
Кинг
- БМСценарист
Бен
Мак Браун
- Продюсер
Энтони
Катагас
- ДАПродюсер
Джон
А. Палмер
- ЛТПродюсер
Лакен
Тох
- ДВПродюсер
Джон
Вельдермут мл.
- БАПродюсер
Бабак
Анвари
- СДХудожница
Стэйси
Джэнсен
- ЗКМонтажёр
Заар
Клейн
- КММонтажёр
Кэти
Маккерри
- НБКомпозитор
Николас
Бекер