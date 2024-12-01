Асфальтовые джунгли (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Асфальтовые джунгли
8.02023, Асфальтовые джунгли
Триллер, Драма113 мин18+
Новичок и опытный парамедик пытаются спасать жизни во время тяжелых ночных смен. Напряженный триллер с Шоном Пенном

О фильме

Фильм «Асфальтовые джунгли» (2023) расскажет о двух парамедиках, которые сталкиваются с настоящими проблемами большого города в своей работе. В главных ролях Шон Пенн и Тай Шеридан.

Олли Кросс — молодой сотрудник скорой помощи, идеалист до мозга костей и еще не представляет, что ждет его в ночные смены. Встречи с маргинальными слоями общества, бездомные, грязь, убийства, наркотики и преступления. Cправится с этим ему поможет Джин Ратковски — опытный парамедик, уже много повидавший на своем веку и понимающий, с какими трудностями сопряжена его работа. Вместе они будут рисковать своими жизнями во имя спасения чужих. Но все ли так хотят быть спасенными?..

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Асфальтовые джунгли»