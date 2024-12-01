Асфальтовые джунгли (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Фильм «Асфальтовые джунгли» (2023) расскажет о двух парамедиках, которые сталкиваются с настоящими проблемами большого города в своей работе. В главных ролях Шон Пенн и Тай Шеридан.



Олли Кросс — молодой сотрудник скорой помощи, идеалист до мозга костей и еще не представляет, что ждет его в ночные смены. Встречи с маргинальными слоями общества, бездомные, грязь, убийства, наркотики и преступления. Cправится с этим ему поможет Джин Ратковски — опытный парамедик, уже много повидавший на своем веку и понимающий, с какими трудностями сопряжена его работа. Вместе они будут рисковать своими жизнями во имя спасения чужих. Но все ли так хотят быть спасенными?..



