Повелители улиц (фильм, 2019) смотреть онлайн

Оскар — мальчик, совершивший убийство, чтобы спасти свою лучшую подругу Лоукс, и вынужденный бежать. В ближайшем городе его принимают в банду уличных детей-воров. Спустя 15 лет он сам становится лидером этой группировки. Когда Лоукс переезжает в поисках работы и устраивается детективом, она находит сообщение о пропавшем Оскаре. Она хочет найти мальчика, который спас ей жизнь, и их пути пересекаются самым неожиданным образом.



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