Повелители улиц
Wink
Фильмы
Повелители улиц
6.82019, Run with the Hunted
Триллер, Криминал89 мин18+

Повелители улиц (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Оскар — мальчик, совершивший убийство, чтобы спасти свою лучшую подругу Лоукс, и вынужденный бежать. В ближайшем городе его принимают в банду уличных детей-воров. Спустя 15 лет он сам становится лидером этой группировки. Когда Лоукс переезжает в поисках работы и устраивается детективом, она находит сообщение о пропавшем Оскаре. Она хочет найти мальчика, который спас ей жизнь, и их пути пересекаются самым неожиданным образом.

Повелители улиц смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Повелители улиц»