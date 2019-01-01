Повелители улиц (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Оскар — мальчик, совершивший убийство, чтобы спасти свою лучшую подругу Лоукс, и вынужденный бежать. В ближайшем городе его принимают в банду уличных детей-воров. Спустя 15 лет он сам становится лидером этой группировки. Когда Лоукс переезжает в поисках работы и устраивается детективом, она находит сообщение о пропавшем Оскаре. Она хочет найти мальчика, который спас ей жизнь, и их пути пересекаются самым неожиданным образом.
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Рейтинг
5.2 IMDb
- ДСРежиссёр
Джон
Своб
- РПАктёр
Рон
Перлман
- Актёр
Майкл
Питт
- УФАктёр
Уильям
Форсайт
- МБАктёр
Марк
Бун мл.
- Актриса
Кайли
Роджерс
- ИУАктёр
Исайя
Уитлок мл.
- БКАктёр
Брэд
Картер
- ДКАктёр
Джордж
Кэрролл
- ДХАктриса
Дри
Хемингуэй
- СКАктриса
Сэм
Кортин
- ДССценарист
Джон
Своб
- ГАПродюсер
Гор
Абрамс
- ДАПродюсер
Джордан
Абрамс
- ЖДПродюсер
Жиль
Даус
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- АБХудожница
Алисса
Блэр Коутон
- ДГМонтажёр
Джон
Гринхалг
- УБКомпозитор
Уильям
Бейтс