Wink
Фильмы
Повелители улиц
Актёры и съёмочная группа фильма «Повелители улиц»

Актёры и съёмочная группа фильма «Повелители улиц»

Режиссёры

Джон Своб

Джон Своб

John Swab
Режиссёр

Актёры

Рон Перлман

Рон Перлман

Ron Perlman
АктёрBirdie
Майкл Питт

Майкл Питт

Michael Pitt
АктёрOscar (в титрах: Michael Carmen Pitt)
Уильям Форсайт

Уильям Форсайт

William Forsythe
АктёрAugustus
Марк Бун мл.

Марк Бун мл.

Mark Boone Junior
АктёрSway
Кайли Роджерс

Кайли Роджерс

Kylie Rogers
АктрисаYoung Peaches
Исайя Уитлок мл.

Исайя Уитлок мл.

Isiah Whitlock Jr.
АктёрLester
Брэд Картер

Брэд Картер

Brad Carter
АктёрPersey
Джордж Кэрролл

Джордж Кэрролл

George Carroll
АктёрFlannery (в титрах: Slaine)
Дри Хемингуэй

Дри Хемингуэй

Dree Hemingway
АктрисаPeaches
Сэм Кортин

Сэм Кортин

Sam Quartin
АктрисаLoux

Сценаристы

Джон Своб

Джон Своб

John Swab
Сценарист

Продюсеры

Гор Абрамс

Гор Абрамс

Gore Abrams
Продюсер
Джордан Абрамс

Джордан Абрамс

Jordan Abrams
Продюсер
Жиль Даус

Жиль Даус

Giles Daoust
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Воронов

Александр Воронов

Актёр дубляжа
Андрей Вальц

Андрей Вальц

Актёр дубляжа
Александр Груздев

Александр Груздев

Актёр дубляжа
Александр Хорлин

Александр Хорлин

Актёр дубляжа
Василиса Эльдарова

Василиса Эльдарова

Актриса дубляжа

Художники

Алисса Блэр Коутон

Алисса Блэр Коутон

Alyssa Blair Cawthon
Художница

Монтажёры

Джон Гринхалг

Джон Гринхалг

Jon Greenhalgh
Монтажёр

Композиторы

Уильям Бейтс

Уильям Бейтс

William Bates
Композитор