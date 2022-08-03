Октагон: Боец vs Рестлер
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Октагон: Боец vs Рестлер

Октагон: Боец vs Рестлер (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.12020, Cagefighter: Worlds Collide
Боевик, Спортивный93 мин18+

О фильме

Рисс – величайший чемпион ММА и легенда октагона. Оказаться с ним в одной клетке – равно что поставить себя под ядерный удар. Но его следующим соперником – в рамках «боя века» – неожиданно выбран знаменитый рестлер Рэнди Стоун – ярый провокатор и шоумен, готовый на всe, чтобы развлечь зрителей. Два мира, и только одна победа… Приготовьтесь к фееричному шоу!

Страна
Великобритания
Жанр
Спортивный, Боевик
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Октагон: Боец vs Рестлер»