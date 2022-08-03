Рисс – величайший чемпион ММА и легенда октагона. Оказаться с ним в одной клетке – равно что поставить себя под ядерный удар. Но его следующим соперником – в рамках «боя века» – неожиданно выбран знаменитый рестлер Рэнди Стоун – ярый провокатор и шоумен, готовый на всe, чтобы развлечь зрителей. Два мира, и только одна победа… Приготовьтесь к фееричному шоу!

