Октагон: Боец vs Рестлер (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.12020, Cagefighter: Worlds Collide
Боевик, Спортивный93 мин18+
О фильме
Рисс – величайший чемпион ММА и легенда октагона. Оказаться с ним в одной клетке – равно что поставить себя под ядерный удар. Но его следующим соперником – в рамках «боя века» – неожиданно выбран знаменитый рестлер Рэнди Стоун – ярый провокатор и шоумен, готовый на всe, чтобы развлечь зрителей. Два мира, и только одна победа… Приготовьтесь к фееричному шоу!
СтранаВеликобритания
ЖанрСпортивный, Боевик
КачествоFull HD, SD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ДКРежиссёр
Джесси
Киньонес
- Актриса
Джина
Гершон
- ДГАктёр
Джонатан
Гуд
- ЧЛАктёр
Чак
Лиделл
- ДБАктриса
Джорджия
Браднер
- БКАктриса
Бренна
Коутс
- ЛДАктёр
Лоуелл
Дин
- ДРАктёр
Джейсон
Ресо
- ЭБАктёр
Элайджа
Бэйкер
- НЦАктриса
Наталья
Цветкова
- РМАктёр
Риган
Мачадо
- ДКСценарист
Джесси
Киньонес
- ЛХПродюсер
Лорриэнн
Холл
- ШППродюсер
Шэйн
Пуцлочер
- ДКПродюсер
Джесси
Киньонес
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ТТМонтажёр
Тим
Трумейер
- ТБКомпозитор
Тодд
Брайнтон