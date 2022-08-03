Проклятая фальшивая пятисотфранковая банкнота меняет владельцев. Люди цинично передают еe из рук в руки, из магазина в магазин, пока она не попадает в руки одного честного человека, который и не подозревает, что купюра-то поддельная! Именно в судьбе этого человека фальшивка сыграет роковую роль...

