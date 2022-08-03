Демон-любовник (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно
5.92002, Demonlover
Триллер, Детектив113 мин18+
О фильме
Проклятая фальшивая пятисотфранковая банкнота меняет владельцев. Люди цинично передают еe из рук в руки, из магазина в магазин, пока она не попадает в руки одного честного человека, который и не подозревает, что купюра-то поддельная! Именно в судьбе этого человека фальшивка сыграет роковую роль...
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Оливье
Ассайас
- Актриса
Конни
Нильсен
- Актёр
Шарль
Берлен
- Актриса
Хлоя
Севиньи
- ДРАктриса
Доминик
Реймон
- ЖМАктёр
Жан-Батист
Малартре
- Актриса
Джина
Гершон
- ЭГАктёр
Эдвин
Герард
- ТМАктёр
Томас
М. Поллард
- ЭСАктриса
Эби
Сакамото
- НЯАктриса
Наоко
Ямадзаки
- Сценарист
Оливье
Ассайас
- КДПродюсер
Ксавье
Джанноли
- ЖКПродюсер
Жан
Кулон
- КДПродюсер
Клод
Дави
- АРХудожница
Анаис
Роман
- ЛБМонтажёр
Люк
Барнье
- ДЛОператор
Дени
Ленуар
- ДОКомпозитор
Джим
О’Рурк