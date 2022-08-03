Демон-любовник
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Демон-любовник

Демон-любовник (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

5.92002, Demonlover
Триллер, Детектив113 мин18+

О фильме

Проклятая фальшивая пятисотфранковая банкнота меняет владельцев. Люди цинично передают еe из рук в руки, из магазина в магазин, пока она не попадает в руки одного честного человека, который и не подозревает, что купюра-то поддельная! Именно в судьбе этого человека фальшивка сыграет роковую роль...

Страна
Мексика, Франция
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Демон-любовник»