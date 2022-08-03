Рассказы Русалочки (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
8.62018, The Little Mermaid
Фэнтези, Мелодрама81 мин18+
О фильме
Бабушка рассказывает своим внучкам драматичную историю русалочки, которая попросила у волшебника ноги, а тот даровал их при условии, что девушка немедленно выйдет замуж. Однако возлюбленный героини женился на другой, и маг сделал русалку своей рабой, заставив выступать в цирке.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.3 IMDb
- КБРежиссёр
Крис
Бушар
- Актёр
Уильям
Моусли
- Актриса
Поппи
Дрейтон
- Актриса
Лорето
Пералта
- Актёр
Армандо
Гутьеррез
- Актриса
Ширли
Маклейн
- Актриса
Джина
Гершон
- Актриса
Шэнна
Коллинз
- КЮАктёр
Крис
Юн
- ДМАктриса
Джо
Мари Пэйтон
- ТНАктёр
Том
Новицки
- ХКСценарист
Ханс
Кристиан Андерсен
- Продюсер
Армандо
Гутьеррез
- КАПродюсер
Кевин
Адлер
- ЭАПродюсер
Эд
Аренас
- Продюсер
Джеймс
Бернштейн
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- БСХудожница
Беверли
Сэфьер
- РХМонтажёр
Ричард
Хэлси
- НООператор
Нил
Осман
- ДККомпозитор
Джастин
Кросби
- Композитор
Джереми
Руболино