Рассказы Русалочки (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Бабушка рассказывает своим внучкам драматичную историю русалочки, которая попросила у волшебника ноги, а тот даровал их при условии, что девушка немедленно выйдет замуж. Однако возлюбленный героини женился на другой, и маг сделал русалку своей рабой, заставив выступать в цирке.

