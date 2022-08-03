Рассказы Русалочки
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Рассказы Русалочки

Рассказы Русалочки (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.62018, The Little Mermaid
Фэнтези, Мелодрама81 мин18+

О фильме

Бабушка рассказывает своим внучкам драматичную историю русалочки, которая попросила у волшебника ноги, а тот даровал их при условии, что девушка немедленно выйдет замуж. Однако возлюбленный героини женился на другой, и маг сделал русалку своей рабой, заставив выступать в цирке.

Страна
США
Жанр
Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рассказы Русалочки»