Биография

Джереми Руболино — американский композитор, аранжировщик и музыкальный продюсер. Джереми проходил обучение в университете Южной Калифорнии. Спустя год после завершения учебы он давал сольный концерт на фортепиано в зале на 1000 человек. Руболино взял себе в протеже известный кинокомпозитор Майкл Кэмен, вместе с которым он трудился над саундтреком к «Смертельному оружию 4». Также Джереми писал аранжировки к песням таких групп, как 30 Seconds to Mars и Queen. Первой киноработой Джереми Руболино в качестве композитора стал триллер «Месть по-голливудски» 2002 года. С 2015 года музыкант написал саундтреки к таким проектам, как «Мечтатель», «Рассказы русалочки», «Игрища престолов», «Анастасия» и другим.