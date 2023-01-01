Биография

Армандо Гутьеррез — американский продюсер, актер и сценарист. Родился во Флориде 11 сентября 1981 года. Армандо получил ученую степень в Гарварде. Карьера кинодеятеля стартовала в 2014 году. Как актера его можно увидеть в таких проектах, как «Рассказы Русалочки», пародия «Игрища престолов» и фильме от Paramount «Анастасия», где ему отошла роль Григория Распутина. Начиная с 2014 года Армандо Гутьеррез спродюсировал около 20 фильмов и сериалов, среди которых хоррор «Безумный шляпник», мультфильм «Генри и я» с озвучкой от Ричарда Гира и биографическая драма «Мечтатель».