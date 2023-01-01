Биография

Уильям Моусли — британский актер. Обладатель премии «Выбор детей», номинант премий «Молодой актер» и «Сатурн». Родился в Глостершире, Великобритания, 27 апреля 1987 года. Уильям — сын известного кинооператора Питера Моусли. Карьеру Уильям Моусли начал в качестве статиста в телевизионном фильме «Сидр и Рози», когда ему было 11 лет. В 2002 году юный актер сыграл небольшую роль в фильме «До свидания, мистер Чипс». А в 2005-м успешно прошел кастинг на роль Питера Пэвенси в эпическом фэнтези «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф». Затем Уильям продолжил сниматься в саге, сыграв в лентах «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» и «Хроники Нарнии: Покоритель Зари». Также он исполнил главные роли в мелодраме «Отбор» и исторической драме «Средневековье», снялся в сериалах «Предчувствие» и «Члены королевской семьи».