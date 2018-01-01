Золото Флинна
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Золото Флинна

Золото Флинна (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.72018, In Like Flynn
Боевики, Приключения94 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Экранизация автобиографической книги секс-символа Золотого Голливуда Эррола Флинна. В центре сюжета ― его приключения до начала актерской карьеры. Самая яркая история расскажет, как Флинн вместе с друзьями похитил у бандитов парусник и отправился на нем из Сиднея в Новую Гвинею.

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Информация

Страна
Канада, Австралия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Приключения

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Золото Флинна»

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