Золото Флинна (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.72018, In Like Flynn
Боевики, Приключения94 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Экранизация автобиографической книги секс-символа Золотого Голливуда Эррола Флинна. В центре сюжета ― его приключения до начала актерской карьеры. Самая яркая история расскажет, как Флинн вместе с друзьями похитил у бандитов парусник и отправился на нем из Сиднея в Новую Гвинею.
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Информация
СтранаКанада, Австралия
КачествоFull HD, SD
ЖанрыБоевики, Приключения
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Рассел
Малкэй
- ТКАктёр
Томас
Кокерел
- КЛАктёр
Кори
Лардж
- Актёр
Уильям
Моусли
- Актёр
Клайв
Стэнден
- Актёр
Дэвид
Уэнэм
- Актёр
Дэн
Фоглер
- ДХАктёр
Дэвид
Хеннесси
- ИЛАктриса
Изабель
Лукас
- Актёр
Каллэн
Мулвей
- КМАктёр
Костас
Мэндилор
- МФСценарист
Марк
Ферми
- ЛФСценарист
Люк
Флинн
- КЛСценарист
Кори
Лардж
- КЛПродюсер
Кори
Лардж
- ФДПродюсер
Фелипе
Дьеппа
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ГТХудожник
Гленн
Ти
- ПАОператор
Питер
А. Холлэнд
- ДХКомпозитор
Дэвид
Хиршфелдер