Биография

Костас Мэндилор — австралийский актер. Номинант премии Гильдии киноактеров США. Родился в Мельбурне 3 сентября 1965 года. Костас профессионально играл в футбол за Грецию и Австралию, занимался тайским боксом со своим братом Луисом, пока не отправился покорять Голливуд. В 1991 году был в списке 50 самых красивых людей мира по версии журнала People, а также в списке самых сексуальных мужчин мира в 2000 году. Костас Мэндилор снялся более чем в 170 фильмах и сериалах, он наиболее известен по ролям в «Частоколе» и франшизе «Пила». А началась его кинокарьера в 1988 году с небольшой роли в боевике Hostage Syndrome. Первой крупной ролью стала роль в фильме «Триумф духа». Получил роль итальянского графа в байопике The Doors, одну из ключевых ролей в фильме «Гангстеры». Актер также снялся в таких фильмах, как «Мафии вопреки», «Новый дон», «Неустрашимый», «Запах смерти», «Судьба кондитера», «Никто», «Грешники и святые», «Золото Флинна».