Рожденный чемпионом
Wink
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Рожденный чемпионом
9.12021, Born a Champion
Боевик, Драма111 мин18+
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Рожденный чемпионом (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Микки Келли, обладатель черного пояса по бразильском джиу-джитсу, оставляет тех, кого любит, ради участия в нелегальном турнире MMA.

Рожденный чемпионом смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма
Качество
Full HD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рожденный чемпионом »