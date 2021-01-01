9.12021, Born a Champion
Боевик, Драма111 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Рожденный чемпионом (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- АРРежиссёр
Алекс
Ранаривело
- ШПАктёр
Шон
Патрик Флэнери
- Актёр
Деннис
Куэйд
- КБАктриса
Катрина
Боуден
- КГАктёр
Карри
Грэм
- КМАктёр
Костас
Мэндилор
- РУАктёр
Рено
Уилсон
- МКАктёр
Морис
Комт
- ХСАктёр
Харрисон
Сюй
- АААктёр
Али
Афшар
- ДКАктёр
Джонатан
Ковальски
- АРСценарист
Алекс
Ранаривело
- ШПСценарист
Шон
Патрик Флэнери
- ААПродюсер
Али
Афшар
- КАПродюсер
Кевин
Асбелл
- ДАПродюсер
Джош
Абрахам Веббер
- КБХудожник
Камерон
Барретт
- БХМонтажёр
Бретт
Хедлунд
- ОУКомпозитор
Остин
Уинтори