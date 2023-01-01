Биография

Дэвид Уэнэм — австралийский актер, режиссер и продюсер. Обладатель премии Австралийского института кино за лучшую мужскую роль, премии AFI. Номинант премии «Сатурн». Родился в Марриквилле 21 сентября 1965 года. Воспитывался в католической семье и учился в средней школе Христианских братьев в Льюишеме. Но затем, неожиданно для родителей, поступил на театральный факультет Университета Западного Сиднея, в после его окончания в 1987 году начал актерскую карьеру. Дэвид Уэнэм больше известен зрителям всего мира по ролям в трилогии «Властелин колец», фэнтези-боевиках «Ван Хельсинг» и «Ван Хельсинг: Лондонское задание» и в исторических фильмах «300 спартанцев» и «300 спартанцев: Рассвет империи». Но свою карьеру он начал с роли второго плана в сериале «Примитивная страна», через два года последовали небольшие роли в кинофильме «Герои» и сериале «Джи Пи». Успех к актеру пришел во второй половине 1990-х годов. Исполнил главные роли в телевизионной драме «Дети Симоны де Бовуар» и телесериале «Преображение», яркая роль в фантастическом триллере «Темный город». Уэнэм также снимался в таких фильмах, как «Мулен Руж», «Непорочный», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Австралия», «Легенды ночных стражей», «Лев», «Элвис». Принимал участие в озвучивании мультфильмов «Кролик Питер» и «Кролик Питер 2». А всего в его фильмографии больше 90 ролей.