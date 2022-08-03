Некромант (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Интернет и правда может нести зло — правда, не то, которое мы ожидаем. Фэнтези от австралийского режиссера о демонах среди нас.



Тысячелетия назад люди случайно открыли портал в наш мир злым духам. Уничтожать их были призваны некроманты, но в наши дни ни тех, ни других практически не осталось. Однако царица мира демонов нашла способ распространить зло с помощью глобальной сети, и теперь демоны легко могут поражать людей через интернет. Тем временем обычные рабочие Хауи и Ренджи случайно натыкаются на странный вирус и узнают, что один из ребят — потомственный некромант. Теперь парню придется присоединиться к рядам таких же борцов с духами и закрыть демонам доступ в мир людей.



Справится ли новичок со столь опасным заданием? Моника Беллуччи и звезда «По соображениям совести» Бен О'Тул в головокружительном экшене «Некромант» — фильм 2018 года смотрите онлайн на Wink.

