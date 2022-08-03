Некромант (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Интернет и правда может нести зло — правда, не то, которое мы ожидаем. Фэнтези от австралийского режиссера о демонах среди нас.
Тысячелетия назад люди случайно открыли портал в наш мир злым духам. Уничтожать их были призваны некроманты, но в наши дни ни тех, ни других практически не осталось. Однако царица мира демонов нашла способ распространить зло с помощью глобальной сети, и теперь демоны легко могут поражать людей через интернет. Тем временем обычные рабочие Хауи и Ренджи случайно натыкаются на странный вирус и узнают, что один из ребят — потомственный некромант. Теперь парню придется присоединиться к рядам таких же борцов с духами и закрыть демонам доступ в мир людей.
Справится ли новичок со столь опасным заданием? Моника Беллуччи и звезда «По соображениям совести» Бен О'Тул в головокружительном экшене «Некромант» — фильм 2018 года смотрите онлайн на Wink.
СтранаАвстралия
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы
КачествоFull HD, SD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
- КРРежиссёр
Кия
Роуч-Тернер
- БОАктёр
Бен
О’Тул
- Актриса
Моника
Беллуччи
- БСАктёр
Боб
Савеа
- КФАктриса
Кэролайн
Форд
- ТХАктриса
Тесс
Хобрич
- ДБАктёр
Дэйв
Бимиш
- Актёр
Дэвид
Уэнэм
- БШАктёр
Беринн
Швердт
- ДГАктёр
Джей
Галлахер
- ФУАктёр
Феликс
Уильямсон
- КРСценарист
Кия
Роуч-Тернер
- ТРСценарист
Тристан
Роуч-Тернер
- ТЛПродюсер
Трой
Льюм
- ЭМПродюсер
Эндрю
Мэйсон
- ТРПродюсер
Тристан
Роуч-Тернер
- ДКПродюсер
Джон
Колли
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- МЛКомпозитор
Майкл
Лира