Биография

Моника Беллуччи — итальянская актриса, модель. Обладательница премии «Люмьер» за вклад в развитие кинематографа. Родилась в Италии 30 сентября 1964 года. В юные годы будущая артистка стремилась быть сильной и независимой, поэтому, чтобы поступить в Перуджийский университет, подрабатывала моделью. Преуспела в модельном бизнесе, поскольку 26 лет сотрудничала с Dolce & Gabbana, снималась в модных журналах, участвовала в рекламных кампаниях нижнего белья, косметики. Дебют Моники Беллуччи в кинематографе состоялся в телефильме «Жизнь с детьми», а первый успех принесла картина «Дракула». Фильмография актрисы содержит 70 работ, среди которых «Малена», «Астерикс и Обеликс», «Братство волка», «Страсти Христовы». Актриса стала ведущей церемонии и членом жюри кинофестиваля в Каннах. Выпустила книгу «Тайные встречи», которая состоит из интервью артистки за 3 года.