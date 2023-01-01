Моника Беллуччи
Monica Bellucci
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 30 сентября 1964 г. (60 лет)
Биография
Моника Беллуччи — итальянская актриса, модель. Обладательница премии «Люмьер» за вклад в развитие кинематографа. Родилась в Италии 30 сентября 1964 года. В юные годы будущая артистка стремилась быть сильной и независимой, поэтому, чтобы поступить в Перуджийский университет, подрабатывала моделью. Преуспела в модельном бизнесе, поскольку 26 лет сотрудничала с Dolce & Gabbana, снималась в модных журналах, участвовала в рекламных кампаниях нижнего белья, косметики. Дебют Моники Беллуччи в кинематографе состоялся в телефильме «Жизнь с детьми», а первый успех принесла картина «Дракула». Фильмография актрисы содержит 70 работ, среди которых «Малена», «Астерикс и Обеликс», «Братство волка», «Страсти Христовы». Актриса стала ведущей церемонии и членом жюри кинофестиваля в Каннах. Выпустила книгу «Тайные встречи», которая состоит из интервью артистки за 3 года.
Фильмография
Актриса
- 7.8
Это Париж!2024
- 8.6
Флешбэк2022, 109 мин
- 8.3
Мама мафия2022, 96 минБесплатно
- 6.8
Фантазии для взрослых2021, 101 мин
- 8.3
Школа волшебства2021, 116 мин
- 7.6
Некромант2018, 92 минБесплатно
- 8.3
По млечному пути2016, 120 минБесплатно
- 9.6
Страсти Христовы2004, 121 мин
- 9.5
Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра2002, 103 мин