Это Париж! (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

«Это Париж!» (2024) — французский мини-сериал с легендарной Моникой Беллуччи в роли самой себя!



Владелец модного кабаре переживает нелегкие времена: после пандемии коронавируса его детище «Весь Париж» теряет былую популярность. Он думает переехать в деревню вместе со своей семьей и забросить клуб, тем более, что сделка по продаже почти состоялась, однако что-то его останавливает. Вдобавок в работу кабаре очень хотят вмешаться две дамы — экстравагантная мать и воспитавшая его как родного сына мачеха, которые точно не дадут скучать ни герою, ни зрителям.



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