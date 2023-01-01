Это Париж!
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Это Париж!
7.72024, Это Париж! 1 сезон
Драмы, Комедии18+
Владелец кабаре пытается вернуть заведению былую славу. Мини-сериал с участием Моники Беллуччи
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Это Париж! (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Это Париж!» (2024) — французский мини-сериал с легендарной Моникой Беллуччи в роли самой себя!

Владелец модного кабаре переживает нелегкие времена: после пандемии коронавируса его детище «Весь Париж» теряет былую популярность. Он думает переехать в деревню вместе со своей семьей и забросить клуб, тем более, что сделка по продаже почти состоялась, однако что-то его останавливает. Вдобавок в работу кабаре очень хотят вмешаться две дамы — экстравагантная мать и воспитавшая его как родного сына мачеха, которые точно не дадут скучать ни герою, ни зрителям.

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