Это Париж! (сериал, 2024) смотреть онлайн
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Сюжет
«Это Париж!» (2024) — французский мини-сериал с легендарной Моникой Беллуччи в роли самой себя!
Владелец модного кабаре переживает нелегкие времена: после пандемии коронавируса его детище «Весь Париж» теряет былую популярность. Он думает переехать в деревню вместе со своей семьей и забросить клуб, тем более, что сделка по продаже почти состоялась, однако что-то его останавливает. Вдобавок в работу кабаре очень хотят вмешаться две дамы — экстравагантная мать и воспитавшая его как родного сына мачеха, которые точно не дадут скучать ни герою, ни зрителям.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Фитусси
- Актёр
Алекс
Лютц
- ШдАктриса
Шарлотт
де Тюркейм
- Актриса
Анн
Маривен
- СВАктриса
Синь
Ван
- СДАктриса
Саломе
Деваэль
- ФТАктриса
Флоранс
Томассен
- ДБАктриса
Дельфин
Бариль
- НКАктриса
Настасия
Каруж
- КСАктриса
Катажина
Савчук
- ДМАктёр
Даррен
Муселе
- ДБАктёр
Доминик
Беснеар
- ФААктёр
Фредерик
Азан
- НМАктёр
Николя
Мори
- КЛАктёр
Кристиан
Лубутен
- БААктёр
Бернар
Алан
- АКАктриса
Аврора
Клеман
- Актриса
Лин
Рено
- Актриса
Моника
Беллуччи
- ЖБСценарист
Жером
Бруно
- МДСценарист
Марина
ДэФосс
- Сценарист
Марк
Фитусси
- ДБПродюсер
Доминик
Беснеар
- МФПродюсер
Мишель
Феллер
- АРОператор
Антуан
Рош
- ББКомпозитор
Бертранд
Бургала