Это Париж! (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Гаспар Бертиль — владелец кабаре-клуба «Весь Париж», который потерял былую славу после эпидемии коронавируса. Мужчина решает уйти на покой и переехать в сельскую местность с женой. Сеть супермаркетов уже готова выкупить у него заведение, но уважение к семейному бизнесу, которым когда-то руководил его отец, заставляет Гаспара передумать, и он находит новых инвесторов. А еще управлять жизнью Гаспара и его клубом рвутся две дамы — мать, бросившая семью ради карьеры танцовщицы в США, и мачеха, воспитавшая его как родного сына.



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