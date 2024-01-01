WinkСериалыЭто Париж!1-й сезон2-я серия
7.72024, Это Париж!. Сезон 1. Серия 2
Драмы, Комедии18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Это Париж! (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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Сюжет
Гаспар Бертиль — владелец кабаре-клуба «Весь Париж», который потерял былую славу после эпидемии коронавируса. Мужчина решает уйти на покой и переехать в сельскую местность с женой. Сеть супермаркетов уже готова выкупить у него заведение, но уважение к семейному бизнесу, которым когда-то руководил его отец, заставляет Гаспара передумать, и он находит новых инвесторов. А еще управлять жизнью Гаспара и его клубом рвутся две дамы — мать, бросившая семью ради карьеры танцовщицы в США, и мачеха, воспитавшая его как родного сына.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Фитусси
- Актёр
Алекс
Лютц
- ШдАктриса
Шарлотт
де Тюркейм
- Актриса
Анн
Маривен
- СВАктриса
Синь
Ван
- СДАктриса
Саломе
Деваэль
- ФТАктриса
Флоранс
Томассен
- ДБАктриса
Дельфин
Бариль
- НКАктриса
Настасия
Каруж
- КСАктриса
Катажина
Савчук
- ДМАктёр
Даррен
Муселе
- ДБАктёр
Доминик
Беснеар
- ФА�Актёр
Фредерик
Азан
- НМАктёр
Николя
Мори
- КЛАктёр
Кристиан
Лубутен
- БААктёр
Бернар
Алан
- АКАктриса
Аврора
Клеман
- Актриса
Лин
Рено
- Актриса
Моника
Беллуччи
- ЖБСценарист
Жером
Бруно
- МДСценарист
Марина
ДэФосс
- Сценарист
Марк
Фитусси
- ДБПродюсер
Доминик
Беснеар
- МФПродюсер
Мишель
Феллер
- АРОператор
Антуан
Рош
- ББКомпозитор
Бертранд
Бургала