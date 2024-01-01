Это Париж!. Сезон 1. Серия 5
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Это Париж!
1-й сезон
5-я серия
7.72024, Это Париж!. Сезон 1. Серия 5
Драмы, Комедии18+
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Это Париж! (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Гаспар Бертиль — владелец кабаре-клуба «Весь Париж», который потерял былую славу после эпидемии коронавируса. Мужчина решает уйти на покой и переехать в сельскую местность с женой. Сеть супермаркетов уже готова выкупить у него заведение, но уважение к семейному бизнесу, которым когда-то руководил его отец, заставляет Гаспара передумать, и он находит новых инвесторов. А еще управлять жизнью Гаспара и его клубом рвутся две дамы — мать, бросившая семью ради карьеры танцовщицы в США, и мачеха, воспитавшая его как родного сына.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Это Париж!»