Это Париж! (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
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Сюжет
Французская драма «Это Париж!» (2024) 1 сезон — погружение в мир кабаре и огней Франции. В драмеди появляется са�ма Моника Беллуччи!
Гаспар Бертиль почти что решается на продажу своего убыточно бизнеса: кабаре «Весь Париж» после пандемии растеряло свою популярность. Он хочет бросить все и уехать в деревню, но никак не может оставить дело своего отца, который когда-то руководил клубом. Вдобавок ко всему прочему, Гаспару приходится балансировать между мнениями двух очень важных в его жизни дам — матерью, которая однажды сбежала, чтобы стать танцовщицей, и мачехой, посвятившей себя воспитанию Гаспара.
Получится ли у героя возродить жизнь в кабаре или придется оставить семейное дело? 1 сезон «Это Париж» в подписке Amediateka уже доступен в онлайн-кинотеатре Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Фитусси
- Актёр
Алекс
Лютц
- ШдАктриса
Шарлотт
де Тюркейм
- Актриса
Анн
Маривен
- СВАктриса
Синь
Ван
- СДАктриса
Саломе
Деваэль
- ФТАктриса
Флоранс
Томассен
- ДБАктриса
Дельфин
Бариль
- НКАктриса
Настасия
Каруж
- КСАктриса
Катажина
Савчук
- ДМАктёр
Даррен
Муселе
- ДБАктёр
Доминик
Беснеар
- ФААктёр
Фредерик
Азан
- НМАктёр
Николя
Мори
- КЛАктёр
Кристиан
Лубутен
- БААктёр
Бернар
Алан
- АКАктриса
Аврора
Клеман
- Актриса
Лин
Рено
- Актриса
Моника
Беллуччи
- ЖБСценарист
Жером
Бруно
- МДСценарист
Марина
ДэФосс
- Сценарист
Марк
Фитусси
- ДБПродюсер
Доминик
Беснеар
- МФПродюсер
Мишель
Феллер
- АРОператор
Антуан
Рош
- ББКомпозитор
Бертранд
Бургала