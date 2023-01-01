Это Париж! (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Французская драма «Это Париж!» (2024) 1 сезон — погружение в мир кабаре и огней Франции. В драмеди появляется са�ма Моника Беллуччи!



Гаспар Бертиль почти что решается на продажу своего убыточно бизнеса: кабаре «Весь Париж» после пандемии растеряло свою популярность. Он хочет бросить все и уехать в деревню, но никак не может оставить дело своего отца, который когда-то руководил клубом. Вдобавок ко всему прочему, Гаспару приходится балансировать между мнениями двух очень важных в его жизни дам — матерью, которая однажды сбежала, чтобы стать танцовщицей, и мачехой, посвятившей себя воспитанию Гаспара.



Получится ли у героя возродить жизнь в кабаре или придется оставить семейное дело? 1 сезон «Это Париж» в подписке Amediateka уже доступен в онлайн-кинотеатре Wink!



Сериал Это Париж! 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.