Братство волка (фильм, 2001) смотреть онлайн
О фильме
Мистический триллер Режиссер — Кристоф Ганс В ролях: Сэмюэль Ле Бьян, Венсен Кассель, Эмили Декенн, Моника Беллуччи, Жереми Ренье, Марк Дакаскос, Жан Янн, Жан-Франсуа Стевнен, Эдит Скоб, Бернар Фрессон, Жак Перрен, Йохан Ляйзен, Бернар Фарси Во времена правления Людовика XV на юге Франции начинают происходить загадочные убийства. Если верить местным жителям, в округе завелся оборотень! Он-то и нападает на беззащитных крестьян. Когда число жертв превысило сто человек, и в провинции началась паника, король посылает натуралиста Грегуара де Фронзака для борьбы с чудовищем. Ученый не верит в местные легенды об оборотне: он предполагает, что речь идет о крупном волке-убийце. Однако Грегуару придется придумать версию получше, когда после многочисленных неудачных облав, он вытащит из шеи очередной жертвы железный зуб...
Рейтинг
- КГРежиссёр
Кристоф
Ган
- СЛАктёр
Самюэль
Ле Бьян
- Актёр
Венсан
Кассель
- ЭДАктриса
Эмили
Декенн
- Актриса
Моника
Беллуччи
- Актёр
Марк
Дакаскос
- ЖРАктёр
Жереми
Ренье
- ЖЯАктёр
Жан
Янн
- ЖСАктёр
Жан-Франсуа
Стевенен
- ЖПАктёр
Жак
Перрен
- КМАктёр
Кристиан
Марк
- СКСценарист
Стефан
Кабель
- КГСценарист
Кристоф
Ган
- Продюсер
Ришар
Гранпьер
- СХПродюсер
Сэмюэл
Хадида
- КМПродюсер
Катрина
Маттингли
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ФДХудожник
Франсуа
Деко
- ДБХудожница
Доминик
Борг
- КЖХудожница
Катрин
Жаррье-Приё
- СПМонтажёр
Себастьян
Пранжер
- ДУМонтажёр
Дэвид
У
- ДЛОператор
Дан
Лаустсен
- ДЛКомпозитор
Джозеф
ЛоДука