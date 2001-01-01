Братство волка (фильм, 2001) смотреть онлайн

Мистический триллер Режиссер — Кристоф Ганс В ролях: Сэмюэль Ле Бьян, Венсен Кассель, Эмили Декенн, Моника Беллуччи, Жереми Ренье, Марк Дакаскос, Жан Янн, Жан-Франсуа Стевнен, Эдит Скоб, Бернар Фрессон, Жак Перрен, Йохан Ляйзен, Бернар Фарси Во времена правления Людовика XV на юге Франции начинают происходить загадочные убийства. Если верить местным жителям, в округе завелся оборотень! Он-то и нападает на беззащитных крестьян. Когда число жертв превысило сто человек, и в провинции началась паника, король посылает натуралиста Грегуара де Фронзака для борьбы с чудовищем. Ученый не верит в местные легенды об оборотне: он предполагает, что речь идет о крупном волке-убийце. Однако Грегуару придется придумать версию получше, когда после многочисленных неудачных облав, он вытащит из шеи очередной жертвы железный зуб...



