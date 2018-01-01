Wink
Фильмы
Братство волка
Актёры и съёмочная группа фильма «Братство волка»

Режиссёры

Кристоф Ган

Christophe Gans
Режиссёр

Актёры

Самюэль Ле Бьян

Samuel Le Bihan
АктёрGrégoire de Fronsac
Венсан Кассель

Vincent Cassel
АктёрJean-François
Эмили Декенн

Émilie Dequenne
АктрисаMarianne
Моника Беллуччи

Monica Bellucci
АктрисаSylvia
Марк Дакаскос

Mark Dacascos
АктёрMani
Жереми Ренье

Jérémie Renier
АктёрThomas d'Apcher (в титрах: Jérémie Rénier)
Жан Янн

Jean Yanne
АктёрComte de Morangias
Жан-Франсуа Стевенен

Jean-François Stévenin
АктёрSardis
Жак Перрен

Jacques Perrin
АктёрThomas d'Apcher (old)
Кристиан Марк

Christian Marc
АктёрServiteur Thomas Agé

Сценаристы

Стефан Кабель

Stéphane Cabel
Сценарист
Кристоф Ган

Christophe Gans
Сценарист

Продюсеры

Ришар Гранпьер

Richard Grandpierre
Продюсер
Сэмюэл Хадида

Samuel Hadida
Продюсер
Катрина Маттингли

Katerina Mattingley
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Татьяна Весёлкина

Актриса дубляжа
Ольга Плетнёва

Актриса дубляжа
Денис Беспалый

Актёр дубляжа

Художники

Франсуа Деко

François Decaux
Художник
Доминик Борг

Dominique Borg
Художница
Катрин Жаррье-Приё

Catherine Jarrier-Prieur
Художница

Монтажёры

Себастьян Пранжер

Sébastien Prangère
Монтажёр
Дэвид У

David Wu
Монтажёр

Операторы

Дан Лаустсен

Dan Laustsen
Оператор

Композиторы

Джозеф ЛоДука

Joseph LoDuca
Композитор