Актёры и съёмочная группа фильма «Братство волка»

Режиссёры
Актёры
АктёрGrégoire de Fronsac
Самюэль Ле БьянSamuel Le Bihan
АктёрJean-François
Венсан КассельVincent Cassel
АктрисаMarianne
Эмили ДекеннÉmilie Dequenne
АктрисаSylvia
Моника БеллуччиMonica Bellucci
АктёрMani
Марк ДакаскосMark Dacascos
АктёрThomas d'Apcher (в титрах: Jérémie Rénier)
Жереми РеньеJérémie Renier
АктёрComte de Morangias
Жан ЯннJean Yanne
АктёрSardis
Жан-Франсуа СтевененJean-François Stévenin
АктёрThomas d'Apcher (old)
Жак ПерренJacques Perrin
АктёрServiteur Thomas Agé