Вышибала
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Вышибала
8.22019, Les Norton 1 сезон
Комедии, Драмы18+
Футболист из деревенской глуши становится охранником в столичном подпольном казино. Ретро-драмеди из Австралии
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Вышибала (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Криминальное драмеди из Австралии о футболисте, который устроился охранником в подпольное казино. 80-е годы прошлого века.

Лес Нортон — простой деревенский парень, который решил уехать из родного города из-за проблем с футбольной командой. Он надеется попытать счастья в Сиднее, но для этого нужно найти хоть какую-то подработку — так он оказывается вышибалой в ночном клубе. Здесь Лес знакомится с Билли Данном, верным другом и наставником. Первая же смена заканчивается дракой, во время которой Лесу удается впечатлить хозяина заведения. Тот приглашает парня в закрытый мир подпольного казино, который работает по совершенно другим правилам. Здесь важна точность и аккуратность, но награда стоит того.

Сможет ли Лес найти себя в этой опасной работе, расскажет «Вышибала» — сериал 2019 года смотреть онлайн можно на Wink.

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Рейтинг

7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вышибала»

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