Вышибала (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальное драмеди из Австралии о футболисте, который устроился охранником в подпольное казино. 80-е годы прошлого века.



Лес Нортон — простой деревенский парень, который решил уехать из родного города из-за проблем с футбольной командой. Он надеется попытать счастья в Сиднее, но для этого нужно найти хоть какую-то подработку — так он оказывается вышибалой в ночном клубе. Здесь Лес знакомится с Билли Данном, верным другом и наставником. Первая же смена заканчивается дракой, во время которой Лесу удается впечатлить хозяина заведения. Тот приглашает парня в закрытый мир подпольного казино, который работает по совершенно другим правилам. Здесь важна точность и аккуратность, но награда стоит того.



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