Вышибала. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Вышибала
1-й сезон
7-я серия
8.22019, Les Norton
Комедия, Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Вышибала (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лес Нортон — простой деревенский парень, который, скрываясь от своего беспокойного прошлого, приезжает в мегаполис и устраивается вышибалой в нелегальное казино. Однако вскоре, соблазнившись возможностями большого города, он попадает в паутину подпольной преступности.

Сериал Вышибала 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Австралия
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вышибала»