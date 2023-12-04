Вышибала (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Лес Нортон — простой деревенский парень, который, скрываясь от своего беспокойного прошлого, приезжает в мегаполис и устраивается вышибалой в нелегальное казино. Однако вскоре, соблазнившись возможностями большого города, он попадает в паутину подпольной преступности.

