Фильм В эфире (2022)
О фильме
Напряженный камерный триллер с оскароносным Мэлом Гибсоном в роли радиоведущего, которого преследует маньяк. Автор программы «Разговоры с Элвисом», Элвис Куни 40 лет проработал в прямом эфире и стал настоящей легендой. Но его рейтинги стремительно падают, ведь он не любит соцсети и не снимает тиктоки. Тем не менее, у Элвиса есть преданные слушатели. И однажды один из них звонит в прямой эфир и сообщает, что держит в заложниках жену и дочь Куни. «Разговоры с Элвисом» превращаются в леденящие кровь кошки-мышки, ведь ведущему приходится выполнять все требования маньяка-манипулятора в надежде, что он пощадит его близких. Чтобы узнать, чем закончится эта игра, вы можете смотреть фильм «В эфире» (2022) в хорошем качестве на Wink.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb
- РБРежиссёр
Ромуальд
Буланже
- Актёр
Мэл
Гибсон
- Актёр
Уильям
Моусли
- АСАктриса
Алиа
Серор-О’Нилл
- ПСАктёр
Пол
Спера
- НФАктриса
Надя
Фарес
- ЭААктёр
Энрике
Арсе
- ЙФАктёр
Йоли
Фуллер
- ДРАктёр
Джон
Робинсон
- РДАктёр
Равин
Дж. Ганатра
- АСАктёр
Аван
Странжель
- РБСценарист
Ромуальд
Буланже
- УБПродюсер
Уильям
Болдуин
- Продюсер
Роберт
Огден Барнум
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- КЕАктёр дубляжа
Константин
Ефимов
- ВЗАктриса дубляжа
Виктория
Зайцева
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- МТАктриса дубляжа
Марина
Титова