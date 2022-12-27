Напряженный камерный триллер с оскароносным Мэлом Гибсоном в роли радиоведущего, которого преследует маньяк. Автор программы «Разговоры с Элвисом», Элвис Куни 40 лет проработал в прямом эфире и стал настоящей легендой. Но его рейтинги стремительно падают, ведь он не любит соцсети и не снимает тиктоки. Тем не менее, у Элвиса есть преданные слушатели. И однажды один из них звонит в прямой эфир и сообщает, что держит в заложниках жену и дочь Куни. «Разговоры с Элвисом» превращаются в леденящие кровь кошки-мышки, ведь ведущему приходится выполнять все требования маньяка-манипулятора в надежде, что он пощадит его близких. Чтобы узнать, чем закончится эта игра, вы можете смотреть фильм «В эфире» (2022) в хорошем качестве на Wink.

