Запрос в друзья
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Запрос в друзья

Запрос в друзья (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.02015, Friend Request
Ужасы, Детектив88 мин18+

О фильме

Атмосферный хоррор со звездой сериала «Сотня» Алисией Дебнем-Кери о девушке-призраке, которая мучает однокурсницу, удалившую ее из друзей в соцсетях.

Студентка Лора ведет спокойную и размеренную жизнь. Она посещает лекции, встречается с самым привлекательным парнем университета и дружит с популярными девчонками — Оливией, Изабель и Коби. Однако все меняется, когда девушка получает запрос в друзья от своей одногруппницы Марины. Студентки проводят много времени вместе, но Лору беспокоят жестокие видеоклипы, которые новая подруга размещает у себя на странице. В результате девушка решает удалить Марину из друзей, но на следующее утро узнает, что та покончила с собой. После этого трагического события с Лорой и ее лучшими подругами начинают происходить странные и пугающие явления, которые представляют угрозу их жизням.

Сможет ли Лора остановить призрака обиженной однокурсницы, узнаете в мистическом хорроре «Запрос в друзья». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

Страна
ЮАР, Германия
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Запрос в друзья»