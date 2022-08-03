Запрос в друзья (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Атмосферный хоррор со звездой сериала «Сотня» Алисией Дебнем-Кери о девушке-призраке, которая мучает однокурсницу, удалившую ее из друзей в соцсетях.



Студентка Лора ведет спокойную и размеренную жизнь. Она посещает лекции, встречается с самым привлекательным парнем университета и дружит с популярными девчонками — Оливией, Изабель и Коби. Однако все меняется, когда девушка получает запрос в друзья от своей одногруппницы Марины. Студентки проводят много времени вместе, но Лору беспокоят жестокие видеоклипы, которые новая подруга размещает у себя на странице. В результате девушка решает удалить Марину из друзей, но на следующее утро узнает, что та покончила с собой. После этого трагического события с Лорой и ее лучшими подругами начинают происходить странные и пугающие явления, которые представляют угрозу их жизням.



Сможет ли Лора остановить призрака обиженной однокурсницы, узнаете в мистическом хорроре «Запрос в друзья». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

