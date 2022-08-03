Запрос в друзья (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Атмосферный хоррор со звездой сериала «Сотня» Алисией Дебнем-Кери о девушке-призраке, которая мучает однокурсницу, удалившую ее из друзей в соцсетях.
Студентка Лора ведет спокойную и размеренную жизнь. Она посещает лекции, встречается с самым привлекательным парнем университета и дружит с популярными девчонками — Оливией, Изабель и Коби. Однако все меняется, когда девушка получает запрос в друзья от своей одногруппницы Марины. Студентки проводят много времени вместе, но Лору беспокоят жестокие видеоклипы, которые новая подруга размещает у себя на странице. В результате девушка решает удалить Марину из друзей, но на следующее утро узнает, что та покончила с собой. После этого трагического события с Лорой и ее лучшими подругами начинают происходить странные и пугающие явления, которые представляют угрозу их жизням.
Сможет ли Лора остановить призрака обиженной однокурсницы, узнаете в мистическом хорроре «Запрос в друзья». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- СФРежиссёр
Симон
Ферхоэвен
- АДАктриса
Алисия
Дебнем-Кери
- Актёр
Уильям
Моусли
- КПАктёр
Коннор
Паоло
- БМАктриса
Бритт
Морган
- БМАктриса
Брук
Маркам
- ШМАктёр
Шон
Маркетт
- ЛААктриса
Лизль
Алерс
- ШХАктёр
Шэшони
Холл
- СДАктриса
Сьюзэн
Дэнфорд
- ЛРАктриса
Ли
Равив
- МБСценарист
Мэттью
Баллен
- ФКСценарист
Филип
Кох
- СФСценарист
Симон
Ферхоэвен
- БАПродюсер
Байрон
Аллен
- МБПродюсер
Мэттью
Баллен
- РБПродюсер
Ричард
Барнер
- КБПродюсер
Квирин
Берг
- МБАктриса дубляжа
Мария
Борисова
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Кривощапов
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ЙХОператор
Йо
Хайм
- ГГКомпозитор
Гари
Гоу