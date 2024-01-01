Последний охотник на демонов
Wink
Фильмы
Последний охотник на демонов
6.92024, Home sweet home Rebirth
Ужасы, Фантастика92 мин18+
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Последний охотник на демонов (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Американский полицейский пытается остановить вторжение злых духов в Бангкоке и спасти свою семью. Фэнтезийный экшен «Последний охотник на демонов» — фильм, ставший масштабной экранизацией таиландской видеоигры Home Sweet Home.

Полицейский Джейк приезжает в отпуск в Бангкок вместе с женой Пранг и дочерью Лу. В планах — навестить бабушку супруги и как следует отдохнуть. Однако поездка оборачивается трагедией, когда на один из торговых центров Бангкока нападает неизвестный террорист. Джейк пытается его остановить, но таким образом только помогает злодею завершить хитроумный ритуал. В городе открываются врата, через которые в наш мир попадают демоны, а горожане стремительно начинают сходить с ума. Теперь Джейк — единственный, кто может остановить этот кошмар.

Справится ли он с этой задачей, вы узнаете, если будете смотреть «Последний охотник на демонов» (2025) онлайн на Wink.

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Страна
Таиланд, США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.4 IMDb