Последний охотник на демонов (фильм, 2024) смотреть онлайн

Американский полицейский пытается остановить вторжение злых духов в Бангкоке и спасти свою семью. Фэнтезийный экшен «Последний охотник на демонов» — фильм, ставший масштабной экранизацией таиландской видеоигры Home Sweet Home.



Полицейский Джейк приезжает в отпуск в Бангкок вместе с женой Пранг и дочерью Лу. В планах — навестить бабушку супруги и как следует отдохнуть. Однако поездка оборачивается трагедией, когда на один из торговых центров Бангкока нападает неизвестный террорист. Джейк пытается его остановить, но таким образом только помогает злодею завершить хитроумный ритуал. В городе открываются врата, через которые в наш мир попадают демоны, а горожане стремительно начинают сходить с ума. Теперь Джейк — единственный, кто может остановить этот кошмар.



Справится ли он с этой задачей, вы узнаете, если будете смотреть «Последний охотник на демонов» (2025) онлайн на Wink.



Последний охотник на демонов смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.