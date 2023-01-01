Биография

Шэнна Коллинз — американская актриса. Родилась в Далласе 12 июня 1983 года. После окончания средней школы Хайленд-Парк Коллинз поступила в университет Саутерн Методист в Далласе. Получив диплом в 2004 году, девушка переехала в Лос-Анджелес, чтобы строить актерскую карьеру. Шэнна Коллинз начинала актерскую карьеру с ролей в сериалах «Малкольм в центре внимания», «Вероника Марс» и CSI. Прорывом для девушки стало участие в «Войне миров» Стивена Спилберга в 2005 году. Начиная с 2006 года Шэнна снималась в таких сериалах, как «Касл» и «Мыслить как преступник», а также в приключенческом фэнтези 2020 года «Анастасия».