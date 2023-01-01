Биография

Ширли Маклейн — американская актриса и писательница, режиссер, продюсер. Обладательница премии «Оскар», двух премий BAFTA, шести «Золотых глобусов», двух кубков Вольпи и двух «Серебряных медведей», множества других наград. Одна из последних звезд Золотого века Голливуда. Родилась в Ричмонде 24 апреля 1934 года. После школы отправилась в Нью-Йорк. Играла небольшие роли в бродвейских мюзиклах. Была соведущей телешоу «Шоу Боба Хоупа», «Лицом к лицу», «Шоу Кэрол Бернетт». В 1954 году Ширли Маклейн дебютировала в кино. Она сыграла в черной комедии Альфреда Хичкока «Неприятности с Гарри». Прославилась благодаря главным ролям в фильмах «Вокруг света за 80 дней», «И подбежали они», «Спросите любую девушку», «Квартира», «Детский час», «Нежная Ирма» и «Милая Чарити». Настоящей звездой, о которой узнал весь мир, стала, сыграв главную роль в комедийно-драматическом фильме 1983 года «Язык нежности». Среди других ее известных работ — «Поворотный пункт», «Будучи там», «Мадам Сузацка», «Стальные магнолии», «Открытки с края бездны», «Подальше от тебя», «Берни», «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Эльза и Фред», «Николь». Всего в фильмографии больше 80 ролей.