Берни (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В Техасе приветливый владелец похоронного бюро завязывает дружбу с богатой вдовой. Но когда она начинает контролировать его жизнь, ему приходится пойти на крайние меры…



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