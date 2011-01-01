Берни
Wink
Фильмы
Берни
8.22011, Bernie
Драмы, Комедии95 мин12+

Берни (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В Техасе приветливый владелец похоронного бюро завязывает дружбу с богатой вдовой. Но когда она начинает контролировать его жизнь, ему приходится пойти на крайние меры…

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Берни»

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