Берни (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
В Техасе приветливый владелец похоронного бюро завязывает дружбу с богатой вдовой. Но когда она начинает контролировать его жизнь, ему приходится пойти на крайние меры…
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- РЛРежиссёр
Ричард
Линклейтер
- Актёр
Джек
Блэк
- Актриса
Ширли
Маклейн
- Актёр
М�эттью
Макконахи
- БКАктёр
Брэйди
Коулмэн
- РРАктёр
Ришар
Робишо
- РДАктёр
Рик
Дайал
- БСАктёр
Брэндон
Смит
- ЛДАктёр
Ларри
Дотсон
- ММАктриса
Меррили
МакКоммас
- МГАктёр
Мэтью
Грир
- МДАктриса
Марджори
Дом
- ТКАктёр
Тим
Карикер
- ФЛАктриса
Ферн
Люкер
- ДПАктёр
Джек
Пэйн
- СКАктёр
Сонни
Карл Дэвис
- СХСценарист
Скип
Холландсворт
- РЛСценарист
Ричард
Линклейтер
- ЛГПродюсер
Лиз
Глоцер
- РЛПродюсер
Ричард
Линклейтер
- ДМПродюсер
Дэвид
МакФэджин
- ДППродюсер
Джудд
Пэйн
- Продюсер
Селин
Рэттрэй
- ДСПродюсер
Джинджер
Следж
- МУПродюсер
Мэтт
Уильямс
- БКХудожник
Брюс
Кертис
- РБХудожник
Родни
Бекер
- САМонтажёр
Сандра
Адер
- ДПОператор
Дик
Поуп
- ГРКомпозитор
Грэм
Рейнольдс