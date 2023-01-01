Биография

Ричард Линклейтер – режиссер из США, пришедший в кино самоучкой. В копилке его наград пять номинаций на «Оскар», пять премий Берлинского кинофестиваля и две – Венецианского, а также попадание в список сотни самых влиятельных людей журнала Time (2015). Ричард Линклейтер мечтал стать писателем, но в определенный момент ушел из университета, где изучал литературу, чтобы работать простым рабочим на нефтяной платформе. Любовь к прозе, кино и театру сподвигла его бросить работу. Он купил кинооборудование на свои накопления и снять несколько любительских картин, которые попали на кинофестивали и заинтересовали критиков. Так этот режиссер стал известен и получил возможность снимать большое кино. Фильмы Ричарда Линклейтера разноплановы. В числе его работ бессюжетные микробюджетные фильмы «Халявщик» и «Под кафом и в смятении» (в последнем снялись Милла Йовович и Бен Аффлек, тогда еще неизвестные публике), романтическая трилогия «Перед рассветом», «Перед закатом» и «Перед полуночью», драйвовая комедия «Школе рока» и «Нация фастфуда» с острой критикой общества потребления. Знатоки кино особенно оценили артхаусные фильмы «Помутнение» и «Пробуждение жизни», выполненные в необычной технике ротоскопирования.