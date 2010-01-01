Перейти черту (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

7.82010, Across the Line: The Exodus of Charlie Wright
Боевик, Триллер90 мин16+
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О фильме
Провернувший финансовую аферу на 2 миллиарда долларов делец пытался залечь на дно в Мексике, но на него и его деньги начинается настоящая охота. Погрязший в долгах местный наркобарон, русский гангстер и агент ФБР вступают на тропу войны, чтобы добыть деньги. Кто останется в живых в игре без правил, чтобы рассказать эту историю?
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Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.2 IMDb