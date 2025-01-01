Сорвать банк 2: Высокие ставки (фильм, 2025) смотреть онлайн

Искусный вор вынужден организовать масштабное ограбление казино, чтобы спасти свою девушку. Авантюрный экшен «Сорвать банк 2: Высокие ставки» — фильм с Джоном Траволтой о риске, на который можно пойт�и только ради любви.



Мэйсон — опытный преступник, способный обокрасть любого. Вместе с девушкой Амандой ему удается сбежать от прежней жизни, однако даже в райском уголке у моря его настигает прошлое. Салазар, заклятый враг Мэйсона, находит его и похищает Аманду. Он готов отпустить ее, но с одним условием: Мэйсон должен добыть жесткий диск, хранящийся в личном сейфе Зейда, брата Салазара. Мэйсон собирает команду верных друзей и разрабатывает подробный план ограбления луизианского казино, принадлежащего Зейду. Остается только претворить его в жизнь.



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