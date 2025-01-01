Сорвать банк 2: Высокие ставки
Wink
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Сорвать банк 2: Высокие ставки
7.42025, High Rollers
Боевик96 мин18+

Сорвать банк 2: Высокие ставки (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Искусный вор вынужден организовать масштабное ограбление казино, чтобы спасти свою девушку. Авантюрный экшен «Сорвать банк 2: Высокие ставки» — фильм с Джоном Траволтой о риске, на который можно пойти только ради любви.

Мэйсон — опытный преступник, способный обокрасть любого. Вместе с девушкой Амандой ему удается сбежать от прежней жизни, однако даже в райском уголке у моря его настигает прошлое. Салазар, заклятый враг Мэйсона, находит его и похищает Аманду. Он готов отпустить ее, но с одним условием: Мэйсон должен добыть жесткий диск, хранящийся в личном сейфе Зейда, брата Салазара. Мэйсон собирает команду верных друзей и разрабатывает подробный план ограбления луизианского казино, принадлежащего Зейду. Остается только претворить его в жизнь.

С какими препятствиями предстоит столкнуться Мэйсону и его команде, расскажет фильм «Сорвать банк 2: Высокие ставки», смотреть онлайн который можно на Wink.

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Страна
США
Жанр
Боевик
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

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