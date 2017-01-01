Необъяснимое (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Кэти вместе со своей дочерью переезжает в новый город. На новом месте она быстро находит общий язык с Анджелой Морган, которая живeт с мужем Брайаном и дочерью. Чем больше времени они проводят вместе, тем чаще Морганы замечают необъяснимые странности в поведении новой подруги, пока и вовсе не начинают подозревать еe в опасных намерениях.



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