Необъяснимое
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Необъяснимое

Необъяснимое (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.32017, Inconceivable
Триллеры, Драмы101 мин18+

Сюжет

Кэти вместе со своей дочерью переезжает в новый город. На новом месте она быстро находит общий язык с Анджелой Морган, которая живeт с мужем Брайаном и дочерью. Чем больше времени они проводят вместе, тем чаще Морганы замечают необъяснимые странности в поведении новой подруги, пока и вовсе не начинают подозревать еe в опасных намерениях.

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Необъяснимое»

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