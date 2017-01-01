Необъяснимое (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
8.32017, Inconceivable
Триллеры, Драмы101 мин18+
Сюжет
Кэти вместе со своей дочерью переезжает в новый город. На новом месте она быстро находит общий язык с Анджелой Морган, которая живeт с мужем Брайаном и дочерью. Чем больше времени они проводят вместе, тем чаще Морганы замечают необъяснимые странности в поведении новой подруги, пока и вовсе не начинают подозревать еe в опасных намерениях.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Триллеры
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Джонатан
Бэйкер
- Актриса
Джина
Гершон
- Актриса
Никки
Уилан
- Актёр
Николас
Кейдж
- ССАктриса
Сиенна
Сохо Бэйкер
- ХБАктриса
Харлоу
Боттарини
- НЭАктриса
Натали
Эва Мари
- Актриса
Фэй
Данауэй
- Актёр
Джонатан
Бэйкер
- ДВАктёр
Джеймс
Ван Паттен
- ЭБАктёр
Эли
Бардха
- ХКСценарист
Хлоя
Кинг
- Продюсер
Джонатан
Бэйкер
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ДФПродюсер
Джордж
Фурла
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- Актриса дубляжа
Виталия
Корниенко
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- БШХудожница
Бонни
Штаух
- РЛХудожница
Рэйчел
Лоури