Фестиваль Рифкина (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
6.92020, Rifkin's Festival
Мелодрама, Комедия88 мин18+
О фильме
Самый красивый город на берегу солнечной Испании, романтическое настроение и престижный мировой кинофестиваль, сияющий кинозвездами – именно за этим тысячи людей ежегодно отправляются в Сан-Себастьян. Однако для одной супружеской пары магия кино оказывается реальной. Их затягивает в водоворот соблазнов и приключений, где жанры стремительно сменяют друг друга словно эмоции влюбленных.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Вуди
Аллен
- Актёр
Уоллес
Шоун
- Актриса
Джина
Гершон
- Актриса
Елена
Анайя
- Актёр
Луи
Гаррель
- СЛАктёр
Серхи
Лопес
- ДМАктёр
Дуглас
МакГрат
- РКАктёр
Ричард
Кайнд
- НПАктриса
Натали
Поса
- ЭААктёр
Энрике
Арсе
- Актёр
Кристоф
Вальц
- Сценарист
Вуди
Аллен
- ЭАПродюсер
Эрика
Аронсон
- Продюсер
Летти
Аронсон
- ХРПродюсер
Хауме
Роурес
- БЕПродюсер
Бернат
Елиас
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Чуракова
- Актёр дубляжа
Григорий
Калинин
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Багдасаров
- СГХудожница
Соня
Гранде
- МФХудожница
Мариона
Феррер
- ВСОператор
Витторио
Стораро
- СРКомпозитор
Стефан
Рембел