Фестиваль Рифкина
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Фестиваль Рифкина

Фестиваль Рифкина (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

6.92020, Rifkin's Festival
Мелодрама, Комедия88 мин18+

О фильме

Самый красивый город на берегу солнечной Испании, романтическое настроение и престижный мировой кинофестиваль, сияющий кинозвездами – именно за этим тысячи людей ежегодно отправляются в Сан-Себастьян. Однако для одной супружеской пары магия кино оказывается реальной. Их затягивает в водоворот соблазнов и приключений, где жанры стремительно сменяют друг друга словно эмоции влюбленных.

Страна
США, Испания, Италия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фестиваль Рифкина»