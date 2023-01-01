Биография

Луи Гаррель — французский актер и режиссер. Родился в Париже 14 июня 1983 года. Неоднократно получал национальную французскую премию «Сезар» за свои актерские работы. Все детство провел на съемочной площадке. Родители Луи — режиссер Филипп Гаррель и актриса Брижит Си. Кроме того, почти все его родственники так или иначе связаны с кинематографом. С шести лет начал сниматься в фильмах своего отца, дебютировав в картине «Запасные поцелуи». Несмотря на большой опыт, решил получить профессиональное образование и окончил драматическую школу при Национальной консерватории в Париже. Международный успех Луи Гаррель получил благодаря одной из главных ролей в картине Бернардо Бертолуччи «Мечтатели». Сыграл во множестве фильмов, включая такие проекты, как «Воображаемая любовь», «Ревность», «Мой король», «Маленькие женщины», «Фестиваль Рифкина», «Второй акт». Важным этапом карьеры для актера стала роль известного режиссера Жана-Люка Годара в фильме «Молодой Годар». Луи и сам неоднократно пробовал себя в режиссуре, снял несколько короткометражных фильмов, дебютировал в полнометражном кино с фильмом «Друзья».