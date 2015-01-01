Фильм Мой король
8.52015, Mon roi
Драмы, Мелодрамы120 мин18+
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Сюжет
Тони знакомится на вечеринке с Джорджио, и легкое увлечение перерастает в настоящую страсть. Десять лет всепоглощающей любви, полной безоглядного счастья и ослепляющей ревности. Оказавшись наедине с собой, Тони возвращается в мыслях к отношениям с Джоржио. Кто был этот человек? Кем она стала рядом с ним? Тони предстоит долгая работа, которая излечит душу и смягчит сердце.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb
- МРежиссёр
Майвенн
- Актёр
Венсан
Кассель
- ЭБАктриса
Эмманюэль
Берко
- Актёр
Луи
Гаррель
- ИЛАктриса
Изильд
Ле Беско
- КСАктриса
Кристель
Сэйнт Луис Огустен
- ПРАктёр
Патрик
Рейналь
- ЯГАктёр
Ян
Говен
- ПААктёр
Поль
Ами
- ДБАктёр
Джамел
Барек
- СЭАктёр
Слим
Эль Хедли
- ЭКСценарист
Этьен
Комар
- МСценарист
Майвенн
- Продюсер
Ален
Атталь
- ЭКПродюсер
Этьен
Комар
- ЛБХудожница
Летиция
Буи
- ДВХудожник
Дэн
Вейл
- СЖМонтажёр
Саймон
Жаке
- КМОператор
Клер
Матон
- СУКомпозитор
Стивен
Уорбек