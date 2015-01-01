Мой король
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Мой король

Фильм Мой король

8.52015, Mon roi
Драмы, Мелодрамы120 мин18+
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Сюжет

Тони знакомится на вечеринке с Джорджио, и легкое увлечение перерастает в настоящую страсть. Десять лет всепоглощающей любви, полной безоглядного счастья и ослепляющей ревности. Оказавшись наедине с собой, Тони возвращается в мыслях к отношениям с Джоржио. Кто был этот человек? Кем она стала рядом с ним? Тони предстоит долгая работа, которая излечит душу и смягчит сердце.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой король»

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