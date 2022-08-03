В жизни обеспеченной парижской семьи происходит маленькая революция: Джозеф без ведома родителей продавал семейные вещи, чтобы поучаствовать в акции, организованной детьми по всему миру. Они решили бороться с изменением климата, пока сами не превратятся во взрослых, которые много говорят, но мало делают. На деньги, вырученные с продажи вещей, которыми никто не пользуется, они собираются создать систему рек и озер в пустыне Сахара.

