Этот новый мир
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Этот новый мир
5.22021, La croisade
Фантастика, Комедия67 мин18+

Этот новый мир (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

В жизни обеспеченной парижской семьи происходит маленькая революция: Джозеф без ведома родителей продавал семейные вещи, чтобы поучаствовать в акции, организованной детьми по всему миру. Они решили бороться с изменением климата, пока сами не превратятся во взрослых, которые много говорят, но мало делают. На деньги, вырученные с продажи вещей, которыми никто не пользуется, они собираются создать систему рек и озер в пустыне Сахара.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Фантастика
Качество
Full HD
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb