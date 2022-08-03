Этот новый мир (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
В жизни обеспеченной парижской семьи происходит маленькая революция: Джозеф без ведома родителей продавал семейные вещи, чтобы поучаствовать в акции, организованной детьми по всему миру. Они решили бороться с изменением климата, пока сами не превратятся во взрослых, которые много говорят, но мало делают. На деньги, вырученные с продажи вещей, которыми никто не пользуется, они собираются создать систему рек и озер в пустыне Сахара.
СтранаФранция
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоFull HD
Время67 мин / 01:07
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Луи
Гаррель
- Актриса
Летиция
Каста
- ЖЭАктёр
Жозеф
Энжель
- Актёр
Луи
Гаррель
- ИЛАктёр
Илинка
Лони
- ЖБАктриса
Жюлия
Боэм
- ЛДАктёр
Лионель
Драй
- КЖАктриса
Клеманс
Жангийом
- ЛМАктёр
Лазар
Минунгу
- ФБАктёр
Фарид
Бузенад
- БААктёр
Басиис
Афанассиадис
- ЖКСценарист
Жан-Клод
Каррьер
- НГСценарист
Наила
Гиге
- Сценарист
Луи
Гаррель
- ПКПродюсер
Паскаль
Кошето
- ХЭПродюсер
Хичам
Эль Горфи